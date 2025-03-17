Анализ ДНК раскрыл причины долголетия гренландских акул

Ученые из Токийского университета в Японии проанализировали ДНК гренландской акулы (Somniosus microcephalus). Исследование помогло лучше понять причины удивительного долголетия этого вида. Известно, что гренландские акулы способны доживать до 500 лет.

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Первая подробная карта генома акулы указала на генетические признаки, которые защищают от рака, снижают воспаление и уменьшают повреждения ДНК. Эти генетические механизмы в будущем могли бы стать основой для научных работ о природе долголетия.

Ученые собрали образцы тканей пойманной самки гренландской акулы, которую затем выпустили обратно в дикую природу. С помощью высокоточного секвенирования они идентифицировали 86,5% генома.

Результаты показали, что гренландская акула имеет больше копий генов, способствующих восстановлению ДНК и иммунной функции. Также были найдены мутации в генах, связанных с остановкой роста и распространением рака. Но ключевую роль в долголетии акул, очевидно, выполняют гены, управляющие сигнальным путем NF-κB. Он регулирует пролиферацию (размножение) клеток, миграцию, восстановление ДНК, апоптоз (механизм гибели клеток) и иммунный ответ, что тесно связано с воспалениями, раком и аутоиммунными заболеваниями.

Гренландские акулы могут достигать более 6 метров в длину и весить более 1000 кг. Они достигают репродуктивной зрелости только к 150 годам, что делает их уязвимыми для негативных факторов окружающей среды и деятельности человека.

Новое исследование позволит лучше понять, как живут акулы и что требуется для защиты этого вида. Кроме того, изучение генетической основы их долгой жизни может помочь улучшить здоровье и продолжительность жизни у человека, сообщает bioRxiv.

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