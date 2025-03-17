Анализ ДНК раскрыл причины долголетия гренландских акул
Ученые из Токийского университета в Японии проанализировали ДНК гренландской акулы (Somniosus microcephalus). Исследование помогло лучше понять причины удивительного долголетия этого вида. Известно, что гренландские акулы способны доживать до 500 лет.
Первая подробная карта генома акулы указала на генетические признаки, которые защищают от рака, снижают воспаление и уменьшают повреждения ДНК. Эти генетические механизмы в будущем могли бы стать основой для научных работ о природе долголетия.
Ученые собрали образцы тканей пойманной самки гренландской акулы, которую затем выпустили обратно в дикую природу. С помощью высокоточного секвенирования они идентифицировали 86,5% генома.
Результаты показали, что гренландская акула имеет больше копий генов, способствующих восстановлению ДНК и иммунной функции. Также были найдены мутации в генах, связанных с остановкой роста и распространением рака. Но ключевую роль в долголетии акул, очевидно, выполняют гены, управляющие сигнальным путем NF-κB. Он регулирует пролиферацию (размножение) клеток, миграцию, восстановление ДНК, апоптоз (механизм гибели клеток) и иммунный ответ, что тесно связано с воспалениями, раком и аутоиммунными заболеваниями.
Гренландские акулы могут достигать более 6 метров в длину и весить более 1000 кг. Они достигают репродуктивной зрелости только к 150 годам, что делает их уязвимыми для негативных факторов окружающей среды и деятельности человека.
Новое исследование позволит лучше понять, как живут акулы и что требуется для защиты этого вида. Кроме того, изучение генетической основы их долгой жизни может помочь улучшить здоровье и продолжительность жизни у человека, сообщает bioRxiv.
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