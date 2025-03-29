«Ага», «угу» и «ммм». Почему междометия так важны для речи?

Междометия типа «ага», «угу», «ммм» и так далее нередко считают языковым мусором, который не несет на себе никакой смысловой нагрузки и не очень нужен для коммуникации. Однако свежие открытия в лингвистике показывают, что это совсем не так — междометия, на самом деле, незаменимы в устной речи. Журнал Smithsonian рассказал, почему.

© Unsplash

На протяжении большей части истории лингвистики ученые фокусировались преимущественно на письменном языке. По большей части, из-за того, что он сохранился в форме записей. Но когда специалистам стали доступны аудиозаписи разговоров, они смогли приступить к изучению устной речи точно таким же образом, что и письменной.

Тогда же лингвисты обнаружили, что междометия (короткие фразы длиной в одно-два слова) повсеместно распространены в ежедневной речи. Примерно одно из каждых семи сказанных слов — междометие, если верить ежегодному отчету Annual Review of Linguistics за 2024 год.

Многие междометия выполняют роль своего рода «регулировщиков» беседы. Например, «э» от говорящего сигнализируют, что он вот-вот приостановит речь, но еще не закончил формулировать мысль. «А?» или «что?» от слушателя, в свою очередь, подчеркивают ошибку в коммуникации, которую спикер должен исправить.

Причем необходимость исправить ошибку, судя по всему, универсальна. Annual Review of Linguistics охватил 31 язык по всей планете, и во всех них встречается короткий, нейтральный слог, похожий на «а?», сигнализирующий об ошибке в коммуникации. Вероятно, он такой короткий, потому что его можно ввернуть в разговор быстро, в моменте.

Другие междометия выполняют функцию «продолжателей». Так, «ммм» сигнализирует говорящему, что собеседник слушает его, и речь можно продолжать. Опять же, форма слова хорошо подходит его задаче: поскольку мы издаем звук с закрытым ртом, говорящий четко понимает, что его слушатель не собирается говорить. Языки жестов зачастую обыгрывают продолжатели иначе, но, справедливости ради, одновременный обмен жестами не так выбивает разговор из колеи, как одновременная устная речь. Например, в шведском языке жестов слушатели часто показывают «да» в качестве продолжателя в длинных беседах, но стараются держать руки ниже обычного — чтобы не отвлекать говорящего.

Причем продолжатели нужны не только для вежливости — они действительно играют важную роль. Как-то раз лингвисты поставили следующий эксперимент: 34 студента слушали историю, которую им рассказывал волонтер. Некоторые подопытные подавали типичные сигналы, показывавшие, что они слушают, тогда как другие, которых попросили в уме подсчитать количество слов, начинавшихся на определенную букву алфавита, были слишком заняты. Отсутствие формальных знаков от слушателей привело к тому, что истории от волонтеров были менее качественными. Таким образом, маленькие знаки внимания, на самом деле, важны для беседы.

Помимо этого, междометия зачастую помогают в формализации стандартных правил общения. Каждый раз, когда два человека вступают в диалог, они должны понять изначальные позиции: что знает каждый из них, предполагаемые знания собеседника, подробности. И большая часть этой подготовительной работы ложится на междометия (по крайней мере, в английском языке). К примеру, если в ответ на свои слова вы услышите возглас «вау!», то он может мотивировать на большие подробности.