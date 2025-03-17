NASA: астронавты Уилмор и Уильямс вернутся на Землю 18 марта

Российский корабль "Прогресс МС-30" поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 1,8 километра. Об этом сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале. "Сегодня в 19:00 мск включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 532,99 секунд, выдав импульс величиной 1 м/с", - говорится в сообщении. Таким образом, средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,77 км и составила 417,87 км над поверхностью Земли. В "Роскосмосе" уточнили, что станцию готовят к старту "Союза МС-27" и посадке "Союза МС-26". За все время полета МКС осуществлено 375 коррекций высоты ее орбиты, добавили в госкорпорации. Накануне сообщалось, что многоразовый космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно пристыковался к МКС. На борту космического корабля находились четыре человека, включая российского космонавта Кирилла Пескова. Еще в экипаж вошли астронавты Николь Айерс и Энн Макклейн, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.