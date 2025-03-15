ИИ-модель улучшила прогнозирование молний для электросетей

Молния — одна из основных причин отключения электроэнергии, но предсказать, когда и где она ударит, всегда было непросто. Теперь исследователи из Китая разработали модель глубокого обучения, которая улучшает прогнозы молний, помогая защитить электросети.

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Ученые из Китайской национальной энергетической ключевой лаборатории и Государственной сетевой корпорации Китая создали систему на основе искусственного интеллекта, которая анализирует данные о молниях и спутниковые снимки. Используя продвинутые нейронные сети, модель может предсказывать как местоположение, так и частоту появления молний. Она уже показала хорошие результаты при прогнозировании гроз в Центральном и Южном Китае.

Фэнцюань Ли, ведущий исследователь, говорит, что модель предлагает более точные и своевременные прогнозы, что делает ее ценным инструментом для обеспечения безопасности электросетей. Цзянь Ли, другой ведущий исследователь, добавляет, что в будущем модель будет усовершенствована за счет увеличения количества источников данных и доработки модели для повышения надежности.