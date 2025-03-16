Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится космонавт Кирилл Песков, успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщила NASA.

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Стыковка корабля произошла в 07:04 по московскому времени. По данным компании, путь экипажа занял около 28 часов.

Вместе с российским космонавтом на орбиту отправились американские астронавты Энн Макклейн, которая выполняет роль командира, Николь Айерс, назначенная пилотом, а также специалист миссии из Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси.

Ожидается, что в середине марта МКС на корабле Crew Dragon покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс, сообщается на портале.Корабль вылетел в субботу, 15 марта, из Космического центра Кеннеди во Флориде (США).Ранее SpaceX сообщила об успешном запуске ракеты-носителя Falcon-9, которая доставила на Луну лунный посадочный модуль Athena, созданный компанией Intuitive Machines. Старт ракеты был осуществлен 26 февраля в 19:16 по времени Флориды (3:16 по московскому времени 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди.