Космонавт оценил идею отправиться на МКС к Марсу

Отправить Международную космическую станцию (МКС) к Марсу технически возможно, рассказал в беседе с KP.RU летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин.

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Однако, по его словам, главным препятствием для пилотируемого полета будет отсутствие защиты от космического излучения за пределами магнитного поля Земли.

«Грубо говоря, можно пристыковать к той же Международной космической станции модуль с двигателем и запасом топлива и направить ее в сторону Марса. Она спокойно долетит. Вопрос в том, что будет с людьми на борту?» — отметил эксперт.

Лазуткин отметил, что также остаются вопросы к пригодности продуктов питания в условиях повышенной радиации. Он добавил, что амбициозные планы бизнесмена Илона Маска отправить людей на Марс подталкивают конструкторов к созданию новых решений и развитию технологий, полезных не только для освоения космоса, но и для улучшения жизни на Земле.

Ранее ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно доставила на земную орбиту космический аппарат в интересах Министерства обороны России. Запуск производился боевым расчетом космических войск воздушно-космических сил на космодроме Плесецк в Архангельской области.