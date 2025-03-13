Microsoft предупредила о рисках использования Windows 10 с 14 октября

Microsoft объявила о прекращении выпуска обновлений безопасности для Windows 10 с 14 октября 2025 года, после чего «миллионы компьютеров станут беззащитны перед кибератаками».

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Популярность Windows 11 растёт, несмотря на «сопротивление» предыдущего поколения. Доля Windows 11 среди пользователей достигла 38,2%, при этом доля Windows 10 впервые опустилась ниже 60%.

Пользователи, особенно в бизнес-секторе, предпочитают переходить на Windows 11 при покупке новых компьютеров, а не обновлять старые устройства. Кроме того, опасения у пользователей вызывает отсутствие обновлений безопасности Windows 10, поскольку без патчей компьютеры будут подвержены новым киберугрозам, «что может привести к утечке данных и заражению вредоносным ПО».

Портал Digital Trends отмечает, что для тех пользователей, которые не могут перейти на Windows 11, Microsoft предлагает программу Extended Security Updates (ESU), в рамках которой обновления безопасности будут предоставляться в течение 12 месяцев по цене $30.