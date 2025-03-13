Нехватка воды может ограничить добычу металлов

Международная команда ученых оценила потребление воды, связанное с добычей 32 металлов на 3300 рудниках по всему миру. Оказалось, что добыча 25 из них уже превышает региональные лимиты по водозабору — например, дефицит наблюдается в 37% местах производства меди. Авторы предлагают несколько решений, в том числе вторично перерабатывать металлы и заменять некоторые из них более доступными аналогами. Исследование опубликовано в журнале Science.

© National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Сегодня металлы и минералы используются в производстве ветряных турбин, смартфонов и других предметов, без которых невозможно представить современную жизнь. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на геологические ресурсы будет только расти из-за увеличения численности населения планеты. При этом добыча металлов и минералов требует не только энергии, но и огромного количества воды. Она используется на всех этапах — от промывки руды до химического обогащения.

До сих пор при оценке доступности металлов ученые в основном учитывали их запасы в земной коре. Однако экологи все чаще указывают на другой фактор — достаточность воды в регионе добычи. Если ее не хватит, производство станет невозможным даже при достатке руды.

Международная команда ученых решила выяснить, как водные ресурсы могут повлиять на доступность металлов и минералов. Для этого они оценили потребление воды, связанное с добычей 32 ключевых геологических ресурсов, на 3300 рудниках по всему миру.

Оказалось, что добыча 25 из 32 изученных металлов уже превышает региональные лимиты по водозабору. Особенно остро проблема стоит для меди: хотя ее производство требует меньше воды, чем, например, железо, в 37% случаев водозаборные ограничения уже превышены. Для сравнения, у железа этот показатель составляет 9%.

По словам авторов, перенос производства в районы с большим количеством воды мог бы частично решить проблему, однако есть несколько нюансов — металлы залегают в определенных местах, а транспортировка рудников требует инвестиций и инфраструктуры. Ученые предлагают несколько решений — например, вторично перерабатывать металлы и заменять некоторые из них более доступными аналогами.