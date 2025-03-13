Эксперт рассказала, как определить подлинность смартфона

При покупке смартфона есть риск напороться на подделку. О том, как определить подлинность аппарата, рассказала в беседе с RT экономист Анна Анисимова.

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По словам эксперта, прежде всего необходимо обращать внимание на упаковку, поскольку оригинальные смартфоны кладут в коробки с ровными краями, где четко напечатаны текст и серийный номер, совпадающий с маркировкой на устройстве.

«Малейшие дефекты, неаккуратные швы, орфографические ошибки или смазанное изображение логотипа говорят о неофициальном происхождении товара», - уточнила Анисимова.

Экономист также порекомендовала обращать внимание на комплектацию устройства, поскольку производители строго регламентируют перечень аксессуаров. Кроме того, качество телефона определяется и по сборке.

«Кнопки не должны болтаться, задняя крышка - поскрипывать, а стыки между корпусными элементами - быть неровными. Используемые материалы играют немаловажную роль: дешевые пластик и стекло на ощупь сильно отличаются от премиальных компонентов, применяемых производителем», - цитирует ее слова телеканал.

Ранее эксперт Никита Зубков рассказал о нюансах, на которые следует обращать внимание при купле-продаже смартфонов.