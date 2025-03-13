Раскрыта тайна загадочного радиосигнала из космоса
За последние три года астрономы открыли новый тип радиоисточников, которые назвали долгопериодическими транзиентами. Они испускают мощные радиосигналы, которые повторяются каждые несколько минут или часов.
Найдено порядка дюжины таких объектов — но природа их оставалась не вполне ясной.
Космический маяк
Можно было бы предположить, что это пульсары — разновидность нейтронных звезд. Стремительно вращаясь, они вспыхивают в радиодиапазоне с каждым оборотом, за что получили неформальное прозвище «космический маяк». Тысячи таких объектов открыты в нашей Галактике.
Однако частота их сигналов гораздо выше — обычно каждую секунду. Теория не допускает существование нейтронной звезды, которая совершала бы один оборот за два часа.
Другой предполагаемый источник долгопериодических транзиентов — белые карлики. Это остатки звезд малой массы (вроде нашего Солнца) в конце их жизни — то есть, по сути, братья меньшие нейтронных звезд.
Космический детектив
Недавно при помощи радиоинтерферометра LOFAR в Нидерландах был найден новый такой объект — ILTJ1101 в Большой Медведице. Статью об этом открытии напечатал журнал Nature Astronomy.
«Просматривая данные LOFAR, мы обнаружили семь ярких импульсов. Присмотревшись к времени появления этих импульсов, мы обнаружили, что они приходят каждые два часа (каждые 125,52978±0,00002 минуты, если быть точнее)», — рассказала радиоастроном Ирис де Рюйтер из Сиднейского университета.
Место на небе, откуда были приняты радиовспышки, сравнили с каталогами звезд и галактик, наблюдавшихся в видимом свете, и именно в той точке нашли тусклую красную звезду. Но она никак не могла посылать такие импульсы.
Скрытый компаньон
У очень многих звезд есть пара. Около 50% светил с массой, близкой к солнечной, входят в двойную систему, вращающуюся вокруг общего центра.
Спектр красной звезды ILTJ1101 меняется, смещаясь то в сторону увеличения длины волн, то уменьшения. Так проявляется эффект Доплера, который говорит, что звезда то удаляется от нас, то приближается, причем с периодом аккурат два часа. Единственным объяснением этому может быть наличие у нее невидимой нам «сестры».
Фотометрические измерения ILTJ1101 показали небольшой избыток синего света, чего не должно быть ни у красного карлика, ни у нейтронной звезды — зато белый карлик такой картине соответствует идеально.
Таким образом, посылками раз в два часа сигналит Вселенной о своем существовании дуэт красного и белого карлика.
Конец монополии нейтронных звезд
Предложенная учеными гипотеза не объясняет любые долгопериодические транзиенты — да и известно их не так много, чтобы делать выводы, признала де Рюйтер. Но среди них есть по крайней мере еще один кандидат, а самое главное — теперь можно с уверенностью утверждать, что не только нейтронные звезды работают космическими маяками.