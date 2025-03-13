Раскрыта тайна загадочного радиосигнала из космоса

За последние три года астрономы открыли новый тип радиоисточников, которые назвали долгопериодическими транзиентами. Они испускают мощные радиосигналы, которые повторяются каждые несколько минут или часов.

© Naukatv.ru

Найдено порядка дюжины таких объектов — но природа их оставалась не вполне ясной.

Космический маяк

Можно было бы предположить, что это пульсары — разновидность нейтронных звезд. Стремительно вращаясь, они вспыхивают в радиодиапазоне с каждым оборотом, за что получили неформальное прозвище «космический маяк». Тысячи таких объектов открыты в нашей Галактике.

Однако частота их сигналов гораздо выше — обычно каждую секунду. Теория не допускает существование нейтронной звезды, которая совершала бы один оборот за два часа.

Другой предполагаемый источник долгопериодических транзиентов — белые карлики. Это остатки звезд малой массы (вроде нашего Солнца) в конце их жизни — то есть, по сути, братья меньшие нейтронных звезд.

Космический детектив

Недавно при помощи радиоинтерферометра LOFAR в Нидерландах был найден новый такой объект — ILTJ1101 в Большой Медведице. Статью об этом открытии напечатал журнал Nature Astronomy.

«Просматривая данные LOFAR, мы обнаружили семь ярких импульсов. Присмотревшись к времени появления этих импульсов, мы обнаружили, что они приходят каждые два часа (каждые 125,52978±0,00002 минуты, если быть точнее)», — рассказала радиоастроном Ирис де Рюйтер из Сиднейского университета.

Место на небе, откуда были приняты радиовспышки, сравнили с каталогами звезд и галактик, наблюдавшихся в видимом свете, и именно в той точке нашли тусклую красную звезду. Но она никак не могла посылать такие импульсы.

Скрытый компаньон

У очень многих звезд есть пара. Около 50% светил с массой, близкой к солнечной, входят в двойную систему, вращающуюся вокруг общего центра.

Спектр красной звезды ILTJ1101 меняется, смещаясь то в сторону увеличения длины волн, то уменьшения. Так проявляется эффект Доплера, который говорит, что звезда то удаляется от нас, то приближается, причем с периодом аккурат два часа. Единственным объяснением этому может быть наличие у нее невидимой нам «сестры».

Фотометрические измерения ILTJ1101 показали небольшой избыток синего света, чего не должно быть ни у красного карлика, ни у нейтронной звезды — зато белый карлик такой картине соответствует идеально.

Таким образом, посылками раз в два часа сигналит Вселенной о своем существовании дуэт красного и белого карлика.

Конец монополии нейтронных звезд

Предложенная учеными гипотеза не объясняет любые долгопериодические транзиенты — да и известно их не так много, чтобы делать выводы, признала де Рюйтер. Но среди них есть по крайней мере еще один кандидат, а самое главное — теперь можно с уверенностью утверждать, что не только нейтронные звезды работают космическими маяками.