Установлена причина неполадок в ходе второго пуска ракеты Vulcan Centaur

Наблюдаемая в ходе второго пуска ракеты Vulcan Centaur аномалия обусловлена «производственным дефектом» в одной из внутренних частей сопла. Причину неполадок установила компания United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает издание SpaceNews.

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В ходе второго пуска, состоявшегося 4 октября, примерно через полминуты после старта носителя у одного из двух боковых твердотопливных ракетных ускорителей Vulcan Centaur отпало сопло. Ракета компенсировала уменьшение тяги, вызванное отсутствием сопла, и успешно выполнила свою миссию. Производителем боковых ускорителей выступает компания Northrop Grumman.

«Мы изолировали первопричину и предприняли соответствующие корректирующие действия», — сказал глава ULA Тори Бруно.

Ранее издание со ссылкой на руководителя сообщило, что ULA готовится запустить несколько тяжелых ракет Vulcan Centaur в 2025 году.

В октябре издание со ссылкой на Бруно заметило, что стоимость разработки нового носителя не превысила семь миллиардов долларов.