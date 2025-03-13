ИИ Google Gemini научат общаться на двух языках одновременно

Google продолжает совершенствовать своего голосового помощника Gemini, и скоро он сможет общаться сразу на двух языках. Об этом сообщило издание Android Authority, ссылаясь на анализ последней бета-версии приложения Google (16.9.39.sa.arm64).

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Журналисты провели так называемый APK teardown — разбор кода приложения, чтобы найти ещё не выпущенные функции. Они обнаружили, что пользователи смогут выбрать второй язык для общения с Gemini, что сделает его удобнее для тех, кто говорит на нескольких языках.

Сейчас Gemini Live — режим живого разговора с ИИ — уже поддерживает более 40 языков, но переключаться между ними приходится вручную в настройках. Новая функция позволит общаться, например, на английском и испанском одновременно, без лишних действий. Это особенно полезно для многоязычных людей или тех, кто изучает новый язык и хочет практиковаться. В настройках приложения уже появилась возможность выбрать второй язык из списка, хотя пока она не работает полностью — релиз ожидается позже.