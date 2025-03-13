«Старый пень» оказался бивнем мамонта

В Западном Техасе обычная охота на оленей обернулась сенсацией: охотник обнаружил бивень мамонта, приняв его сначала за старый пень. Находка произошла на ранчо в округах Брюстер и Пресидио.

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Менеджер ранчо Уилл Джуэтт рассказал, что охотник прислал ему фото, уверяя, что это древняя кость.

«Я подумал, что это просто пень, но мечтал, чтобы он оказался прав», — признался Джуэтт.

Специалисты университета подтвердили: это действительно бивень мамонта, причём редкий для региона. Его нашли в русле пересохшего ручья, и он был в одиночестве — других костей рядом не оказалось. Чтобы сохранить находку, учёные два дня покрывали её гипсовой оболочкой, после чего доставили в университет для изучения. Они планируют провести углеродное датирование — метод, определяющий возраст органических останков по содержанию радиоактивного углерода, — чтобы узнать, сколько тысяч лет бивню.

Мамонты вымерли около 10 тысяч лет назад, и их кости — окно в прошлое. Как отмечает CNN, подобные находки в США редки, но случаются: в 2024 году в Миссисипи нашли целый бивень колумбийского мамонта. В Техасе же последний раз бивень находили в 1960-х годах.