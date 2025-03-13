Представлен ноутбук со встроенной игровой консолью
Тайваньская компания Wistron получила престижную премию iF Design Award 2025 за инновационный концепт ноутбука Dual Fusion со встроенной портативной игровой консолью. Об этом сообщает портал ITHome.
Ключевой особенностью ноутбука является отсоединяемая панель, которая при повороте через шарнир превращается в геймпад, в то время как тачпад превращается в экран портативного устройства, а по бокам модуля расположены элементы управления, характерные для игровых контроллеров.
Отмечается, что Dual Fusion обеспечивает плавный переход между рабочим и игровым режимами, увеличенное время автономной работы в консольном формате и улучшенную графическую производительность.
Хотя подробности о характеристиках, стоимости и дате выпуска пока не раскрыты, концепт был отмечен за инновационный подход. Не исключено, что концепт никогда не поступит в продажу.
Эксперты подчеркивают, что подобные гибридные устройства могут заинтересовать геймеров, однако их массовое производство потребует решения вопросов охлаждения и эргономики.