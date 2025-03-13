Сбер представил GigaChat 2.0

Сбер представил обновленную нейросетевую модель GigaChat 2.0, которая стала сильнейшей на русском языке, опередив мировых конкурентов, включая GPT-4, DeepSeek-V3 и LLaMA 70B. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

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Новые версии предлагают улучшенную производительность, расширенные возможности и гибкость для бизнеса.

По данным бенчмарка MERA, GigaChat 2 MAX занимает первое место среди AI-моделей на русском языке, превосходя мировые аналоги.

Линейка GigaChat 2.0 включает три модели: GigaChat 2 MAX (мощная, с улучшенными возможностями в точных науках, кодировании и фактологических вопросах), GigaChat 2 Pro (менее требовательная к ресурсам, но сохраняет высокое качество выполнения задач) и GigaChat 2 Lite (базовая модель, подходящая для решения легких задач с минимальными затратами).

Преимуществами GigaChat 2.0 являются увеличенный контекст (модели теперь могут анализировать до 200 страниц текста за один запрос, ранее — 48 страниц), точность и следование инструкциям (новые версии на 25% лучше отвечают на вопросы и в два раза точнее следуют указаниям пользователя), поддержка ИИ-агентов (модели позволяют создавать автономных помощников, способных решать сложные многокомпонентные задачи), а также совместимость с LangChain (разработчики могут использовать популярный SDK LangChain для создания ИИ-агентов на Python и JS).

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что GigaChat 2.0 — не просто рост метрик и технических характеристик, а значительный шаг в развитии русскоязычных больших языковых моделей (LLM).

«Мы создали модель на уровне лучших мировых решений, а в задачах на русском языке модель превосходит большинство из них. Сильные отечественные нейросети стратегически важны для любого бизнеса, который ведет свою деятельность в России», — сказал топ-менеджер компании.

Он добавил, что 15 тыс. внешних клиентов уже используют GigaChat, и мощное обновление линейки позволит еще большему числу клиентов эффективнее решать огромный спектр задач.