Google представила ИИ Gemma 3

Google выпустил третье поколение своих открытых моделей искусственного интеллекта (ИИ) — Gemma 3, которое уже называют прорывом в мире технологий. Новые модели, основанные на технологиях флагманского ИИ Gemini 2.0, доступны в четырёх вариантах: с 1, 4, 12 и 27 миллиардами параметров (параметры — это внутренние настройки модели, определяющие её сложность и способности). Они созданы для работы на самых разных устройствах — от смартфонов до мощных компьютеров, что делает их доступными для разработчиков по всему миру.

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Gemma 3 выделяется своей производительностью. Google утверждает, что она обходит такие известные модели, как DeepSeek V3 и OpenAI o3-mini, особенно в задачах, требующих анализа текста, изображений и коротких видео. Её «контекстное окно» — объём данных, который модель может обработать за раз, — достигает 128 тысяч токенов. Для примера, это эквивалентно книге на 200 страниц.

При этом модель настолько эффективна, что 27-миллиардная версия работает на одном графическом процессоре (GPU), таком как NVIDIA H100, а не на целой группе серверов.

Особенность Gemma 3 — её открытость. В отличие от закрытых моделей вроде ChatGPT, код Gemma доступен всем через платформы Google AI Studio, Hugging Face и Kaggle. Модель также поддерживает более 140 языков.