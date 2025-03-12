Lenovo представила новый планшет Tab K9, ориентированный на тех, кто ищет недорогое устройство. Lenovo Tab K9 оснащён экраном с диагональю 8,7 дюйма и разрешением HD+ (1340×800 пикселей). Он поддерживает технологию Dolby Atmos через двойные динамики. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти — 4 ГБ, а встроенной — 64 ГБ, с возможностью расширения через карту microSD.

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Планшет работает на Android 14. Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч поддерживает зарядку мощностью 20 Вт через порт USB-C, в комплекте идёт зарядное устройство. Камеры скромные, но достаточные для видеозвонков: 8 МП сзади и 5 МП спереди.

Весит Tab K9 всего 320 граммов и доступен в двух цветах: Luna Grey (серый) и Seafoam Green (зелёно-голубой). Цена и точная дата старта продаж пока не объявлены, но, судя по характеристикам, это будет конкурент в бюджетном сегменте. Для сравнения, Lenovo Tab M9 2022 года стоил около $ 140, так что новинка может уложиться в схожий диапазон.