Google отзывает свои смартфоны из-за риска возгорания батареи

Компания Google начала отзыв смартфона Pixel 4a, выпущенного еще в 2020 году, после того, как последнее обновление программного обеспечения привело к неожиданным и опасным последствиям. Владельцам Pixel 4a настоятельно рекомендуется воздержаться от установки последнего обновления и обратиться в сервисный центр. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Проблема возникла после январского обновления 2025 года, получившего название «Программа улучшения производительности батареи Pixel 4a». Это обновление, изначально разработанное для повышения стабильности работы аккумулятора на устаревающей модели, неожиданно привело к обратному эффекту. Многочисленные пользователи пожаловались на резкое сокращение времени автономной работы их устройств.

Некоторые пользователи столкнулись с полной разрядкой батареи всего за несколько минут. Google признал проблему и опубликовал предупреждение на официальной странице поддержки, указав, что обновление может привести к «сокращению времени работы батареи и снижению производительности зарядки». Согласно отчетам, максимальное напряжение батареи было снижено с 4,45 В до 3,95 В, что соответствует снижению емкости батареи на 56%.

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) также выпустила предупреждение, подчеркивающее проблему перегрева батареи и призывающее пользователей проверять свои устройства на признаки перегрева. ACCC подчеркнула информацию об отзыве, заявив, что перегрев батареи может создавать риск возгорания.

В настоящее время Google предлагает бесплатную замену батареи для Pixel 4a, столкнувшихся со значительным снижением производительности батареи. Компания пока не предоставила подробностей о масштабах отзыва и процедуре замены батарей.