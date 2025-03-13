Найдено затонувшее 130 лет назад судно

Братья Дэррил и Дэн Эртель нашли на дне глубокого озера Верхнее (Lake Superior), что на границе Соединенных Штатов Америки и Канады, странный объект. Как оказалось, это было судно «Западный заповедник», которое затонуло 133 года назад.

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Озеро Верхнее, расположенное в штатах Миннесота, Мичиган и Висконсис, является самым большим по площади пресным озером. Работа двух братьев по поиску судна длилась более 2 лет. За это время исследовали огромную площадь озера, но поиски завершались неудачей. В конце лета 2024-го года они обнаружили, что на дне озера есть странное затемнение в воде и усилили поиски.

Накануне братьям Эртель крупно повезло: им все же удалось обнаружить морское судно, которое находилось на дне водного массива. Поиски проводились при помощи гидролокатора, прибор указал на точное месторасположение объекта. Как оказалось, затонувшим судном оказался корабль «Западный заповедник». Он трагически затонул 133 года почти со всеми, кто был на борту.

Владельцем судна, которое считалось практически непотопляемым, являлся судоходный магнат Питер Минч. В конце августа семья Минча из Питера, его жены, двух маленький детей, невестки и племянницы отправились в путешествие по воде. На борту судна, которое затонуло из-за сильного шторма, находилось 27 человек. Люди поспешно выбросили спасательные две шлюпки, но одна из них перевернулась на волнах, а вторая не смогла привлечь внимание проходящего мимо парохода из-за отсутствия сигнальных ракет.

Единственным выжившим в этой трагедии оказался рулевой Гарри Стюарт. Он и рассказал миру о произошедшем.