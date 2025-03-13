iPhone 17 Pro получит улучшенную систему охлаждения

Apple планирует оснастить свои будущие модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max улучшенной системой охлаждения в виде паровой камеры для повышения производительности и предотвращения перегрева. Об этом, как пишет издание MacRumors, сообщил китайский инсайдер Instant Digital.

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Паровая камера — это технология, уже давно зарекомендовавшая себя в премиальных Android-смартфонах. Она эффективно рассеивает тепло по большей площади, помогая предотвратить так называемый троттлинг — снижение производительности процессора из-за перегрева. Это особенно важно для тонких и компактных устройств, где традиционные системы охлаждения менее эффективны.

Внедрение паровой камеры позволит iPhone 17 Pro и 17 Pro Max поддерживать высокую производительность даже при интенсивных нагрузках, таких как игры или обработка видео. По словам Instant Digital, новая система охлаждения в сочетании с улучшенным теплоотводом будущего процессора A19 Pro обеспечит практически полное отсутствие троттлинга.

Стоит отметить, что слухи об использовании паровой камеры в iPhone 17 серии ходили и ранее. В январе китайский ресурс MyDrivers сообщал, что вся линейка iPhone 17, включая базовую модель, версию Air, Pro и Pro Max, получит эту технологию. Однако, Instant Digital утверждает, что паровая камера появится только в моделях Pro.

В другом сообщении Instant Digital опроверг слухи об изменениях в дизайне передней панели iPhone 17, заявив, что основные улучшения в этом году будут сосредоточены на «внутренностях и задней панели».