Почему тараканы такие живучие?

За тараканами закрепилась одна из худших репутаций во всем царстве животных. Люди говорят о них не как о насекомых, расселившихся по всем континентам, кроме Антарктики, а как о невероятно раздражающих, назойливых вредителях. Но почему они такие выносливые? Портал popsci.com разобрался в загадке живучести тараканов.

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Рыжий таракан — пожалуй, самый ненавистный представитель своего семейства во всем мире и, по совместительству, живучий домашний вредитель. По факту, они идеально приспособлены к жизни в городском окружении. Если всего два таракана попадут в новый дом, им ничего не стоит расплодиться: одна самка способна отложить до 40 яиц за раз и 200-250 за всю жизнь.

Американский таракан, близкий родственник рыжего, еще хуже. Если одна самка этого вида захочет создать новую колонию, она может сделать это сама, не дожидаясь самцов. Они способны размножаться партеногенезом — то есть, полностью сформированное потомство может рождаться из неоплодотворенных яиц.

Тараканы-вредители могут даже регенерировать потерянные конечности без особых проблем. А при необходимости — и внутренние ткани. Например, таракан может лишиться трахеи, и спокойно пережить эту травму, просто регенерировав новую.

Оказавшись перед угрозой столь настырного, быстро размножающегося, живучего вредителя, человечество потянулось к химическому оружию. Открытие инсектицида ДДТ в 1940-х стартовало своего рода «гонку вооружений» между химикатами в распоряжении людей и адаптирующимся геномом тараканов.

Неосторожное использование инсектицидов в последовавшие десятилетия причинило ущерб популяции полезных насекомых, таких как пчелы, привело к отравлению дикой природы, повредило здоровью птиц и даже, возможно, повысило риск раковых заболеваний среди людей. И несмотря на катастрофические масштабы сопутствующего урона, химическая атака на тараканов не причинила им никакого вреда. Уже через пару лет появились виды с устойчивостью к ДДТ. Как результат, современные популяции тараканов обладают сопротивляемостью практически ко всем инсектицидам, изобретенным между 1940 и 1990 годами. Детоксифицирующие энзимы, вырабатываемые организмом тараканов, помогают быстро разлагать вредоносные химикаты.

Часть проблемы заключена в огромных масштабах тараканьих колоний. Если тем же пчелам нужна королева, рождающая потомство, то тараканы размножаются тысячами. А это обеспечивает более плодородную почву для проявления полезных генетических мутаций — например, тех, что дают устойчивость к ядам.

При этом, невзирая на свою репутацию неубиваемых вредителей, различные виды тараканов играют важную роль в биосфере Земли. Так, дисковидные тараканы выступают подопытными для поведенческих экспериментов, потому что они неожиданно хорошо играют роль модельных организмов. Их можно натренировать для выполнения простейших задач, таких как прохождение лабиринтов. У дисковидных тараканов также есть предпочитаемые социальные партнеры — или друзья.

Сложность социальной динамики среди тараканов соответствует огромному множеству ролей, которые они выполняют. Например, тараканы являются важным источником корма для сельского и морского хозяйства, а в азиатских странах их используют для менеджмента отходов и даже в ингредиентах для косметики. Многие виды обитают в дождевых лесах, где они составляют невероятные 25% от всей биомассы. Без тараканов дождевой лес бы погиб, потому что они — основные редуценты.

Другими словами, многие редкие, более полезные виды тараканов живут вдали от человека, тогда как рыжие тараканы живут лишь внутри людских жилищ. Не все тараканы одинаково вредны, и их стойкости стоит отдать должное.