Google намерена разработать новые смарт-очки

Стало известно, что Google ведёт переговоры о приобретении компании AdHawk Microsystems, производящей технологию отслеживания движения глаз. Сделка оценивается в $115 млн.

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Если Google купит эту компанию, сотрудники AdHawk присоединятся к команде Google по разработке очков Android XR. AdHawk создаёт чипы и программное обеспечение, позволяющие отслеживать движения глаз и предлагает эту технологию другим производителям.

Утилита отслеживания взгляда AdHawk предлагает маломощный компонент, который может анализировать роговицу и зрачки пользователя быстрее, чем конкурирующие датчики. Кроме того, Google приобрела подразделение HTC по разработке XR за $250 млн.