В России начали блокировать стикерпаки в Telegram

В России начали запрещать стикерпаки в Telegram. Как сообщает Telegram-канал Baza, прокуратура обращалась с исками в суды Кировской области с конца декабря 2023 года — в результате запрещенными оказались по меньшей мере 33 набора.

На судебных заседаниях прокуроры отмечали, что находили стикерпаки с нацистской символикой и символами запрещенных в России экстремистских организаций во время надзорной деятельности.

Канал отмечает, что большинство наборов действительно связаны с националистической тематикой: в них есть картинки с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером, «Ку-клукс-кланом», скинхедами и лидерами националистов. Кроме того, под запретом оказался стикерпак с изображениями флага и герба Украины.

Накануне в СМИ распространилась информация, что Telegram оказался заблокирован в Дагестане и Чечне. Местные власти призвали пересмотреть это решение, отмечая, что это создает «определенные сложности» для населения.