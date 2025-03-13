Как самостоятельно установить Сбер на iPhone

Владельцы iPhone и iPad могут самостоятельно загрузить банковское приложение Сбера, не прибегая к помощи сотрудников банка и курьеров. Об этом рассказал портал iGuides.

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Чтобы скачать приложение «Сбербанк Онлайн» на iPhone, потребуется компьютер под управлением Windows или macOS, а также официальное приложение «Верните Сбер на iPhone».

После установки приложения «Верните Сбер на iPhone» на компьютер, следует установить iTunes, подключить iPhone к устройству с помощью кабеля и подтвердить доверие между устройствами. Затем нужно в приложении выбрать пункт «Apple Аккаунт» и ввести данные от Apple ID, после чего пользователю будет предложен список доступных приложений. Достаточно выбрать одно и дождаться завершения установки.

После завершения процесса приложение появится на устройстве, где пользователи смогут войти в свой аккаунт банка.

Отмечается, что при использовании Apple ID важно входить в аккаунт, ранее использованный для загрузки приложений «Сбера» после 2022 года. Если такого аккаунта нет, можно воспользоваться учетной записью знакомого, введя данные Apple ID только один раз. На безопасность устройства это никак не повлияет.