Apple призвала пользователей iPhone немедленно обновить iOS

Apple призвала 1,4 млрд пользователей iPhone по всему миру немедленно установить последнее обновление операционной системы iOS 18.3.2. Причиной столь срочных мер стала обнаруженная критическая уязвимость безопасности, которая, по словам компании, используется для «чрезвычайно изощренных атак». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Новое обновление призвано защитить пользователей Apple от уязвимости «нулевого дня», получившей обозначение CVE-2025-24201. Проблема была выявлена в WebKit – движке браузера, используемом в iOS-версии Safari.

Злоумышленники используют эту уязвимость как «открытую дверь», создавая вредоносные веб-сайты. Посещение таких страниц может позволить хакерам получить доступ к другим областям смартфона, выходя за рамки браузера жертвы.

Apple настоятельно рекомендует всем пользователям установить iOS 18.3.2, которая уже доступна для загрузки. Для этого необходимо зайти в «Настройки» и проверить наличие обновления в разделе «Основные» -> «Обновление ПО».

Технологический гигант предупредил, что проблема может затронуть пользователей iPhone XS и более поздних моделей.