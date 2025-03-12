IBM изобрела «умную» 4D-печать

IBM получила патент на технологию транспортировки микрочастиц с помощью 4D-печати.

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В основе метода — материалы с эффектом памяти формы, которые реагируют на внешние воздействия, такие как температура, свет, магнитное поле или электрический ток.

Такие материалы способны менять форму и возвращаться в исходное состояние, что позволяет программировать их движение и использовать для перемещения микрочастиц размером от 1 до 100 микрон.

Искусственный интеллект контролирует процесс, анализируя маршрут, возможные препятствия и корректируя траекторию.

IBM предлагает применять технологию в медицине для доставки лекарств к клеткам организма, а также в микроэлектронике — например, для новых методов производства полупроводников.

В отличие от 3D-печати, 4D-печать использует материалы, которые могут динамически изменяться под воздействием внешних факторов, создавая заданные движения.