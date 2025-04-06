Могут ли средневековые доспехи остановить пулю?

Рыцарь в сияющих доспехах с копьем наперевес — архетипический образ из средневековья, однако в то время существовали и более продвинутые виды оружия, в том числе огнестрельное. Назревает логичный вопрос: могли ли тяжелые рыцарские доспехи защитить от пуль? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Дата начала и завершения средневековья является предметом споров среди историков, но большинство сходятся во мнении, что этот период пришелся на 500-1500 годы н.э. Хотя это время традиционно ассоциируют с Европой, некоторые историки также применяют его к Ближнему Востоку и Китаю. По факту, именно в Китае и изобрели порох: это произошло, вероятно, около 1 200 лет назад. Пороховое оружие постепенно распространилось по Евразии и нашло применение в Европе до XIV века.

Тем временем, в разных частях мира разрабатывали самые разные виды брони. Пожалуй, наиболее известными можно назвать латные доспехи, состоявшие из соединенных между собой металлических пластин, которые покрывали тело человека целиком. Латы впервые начали использовать в Европе в XII веке, а в XV-м они стали доминирующей формой защиты.

По мнению специалистов, рыцари нечасто сталкивались с огнестрельным оружием в то время. Пороховое вооружение уже было изобретено в XIII-XV веках, но его применяли гораздо реже, чем в будущем. Тем не менее, средневековая броня обеспечивала некоторую защиту от пуль. Между 1380 и 1600 годами между бронниками и оружейниками разгорелась своего рода гонка технологий. Одни разрабатывали все более надежную броню, а другие искали новые способы повысить огневую мощь оружия.

При столкновении доспехов с огнестрельным оружием многое зависело от состояния экипировки и калибра пули. Так, большинству пистолетов того периода наверняка было бы сложно пробить первоклассный комплект брони: средневековое огнестрельное оружие не могло разгонять снаряды до той же скорости, что и современное. Хотя эксперты проверяли пробивную способность огнестрельного оружия и на более тяжелых доспехах. Теоретически, латы XVI века вполне способны остановить пулю.

Нынешняя нательная броня, которую носят солдаты, зачастую разработана специально для противодействия пулям. Они помогают замедлить скорость снаряда и поглотить часть нагрузки от столкновения пули с телом. Очевидно, средневековые технологии были куда менее продвинутыми.