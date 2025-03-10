Раскрыта тайна настоящего облика мегалодона

Доисторический мегалодон оказался не массивной версией белой акулы, а более вытянутым и обтекаемым хищником. Новое исследование показало, что его форма напоминала лимонную акулу или даже гигантского кита, что делало его плавание более энергоэффективным. Работа опубликована в Palaeontologia Electronica.

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Команда ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде изучила позвоночник мегалодона и сравнила его с десятками современных и вымерших акул. В отличие от предыдущих методов, основанных на анализе зубов, новый подход позволил определить более точные пропорции тела. Оказалось, что мегалодон мог достигать 80 футов в длину и весить 94 тонны, что делает его сравнимым с синим китом.

Исследование показало, что мегалодон был не столько стремительным хищником, сколько выносливым пловцом. Его обтекаемое тело было приспособлено для преодоления больших дистанций, а не для молниеносных атак на добычу. Дополнительные находки указывают на то, что новорожденные мегалодоны уже имели размеры взрослой белой акулы и, вероятно, сразу начинали охотиться на морских млекопитающих.

Ученые считают, что это исследование не только меняет представление о внешнем облике мегалодона, но и раскрывает закономерности эволюции гигантских морских хищников. Оказалось, что чем крупнее животное, тем важнее для него обтекаемая и вытянутая форма, позволяющая сохранять энергию и эффективно передвигаться в воде.