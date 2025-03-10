Названа худшая поза для сна

Худшей позой для сна является положение лежа на животе, заявил коуч по сну Джеймс Уилсон. Его цитирует издание HuffPost.

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По словам специалиста, сон на животе вреден для позвоночника, шеи, бедер, коленей и внутренних органов. Такое положение тела во время ночного отдыха может привести к травмам, смещению позвонков, перенапряжению шеи, а также ухудшить качество и продолжительность сна, объяснил он. Более безопасной альтернативой сну на животе Уилсон назвал положение на боку с положенной между ног подушкой.

Солидарен с ним и хирург Каран Раджан, специализирующийся на болезнях желудочно-кишечного тракта. Он отметил, что при расстройствах ЖКТ предпочтительнее спать на левом, а не на правом боку. Такое положение, по словам врача, затрудняет попадание содержимого желудка в пищевод, что снижает риск кислотного рефлюкса.

Ранее преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе, терапевт Триша Пасрича рассказала о влиянии позы для сна на здоровье. Сон на боку или на животе может стать причиной утренней боли в шее и спине, предупредила она.