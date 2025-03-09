Ученые-генетики создали гигантского суперкарпа

Генетики Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии получили особей карпа с отредактированным геномом миостатина - белка, который подавляет рост мышечной ткани. В ходе эксперимента ученые планируют получить рыбу, которая на 20 процентов будет крупнее диких особей карпа.

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Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, научный эксперимент начался летом 2024 года. Ученые отредактировали икринки карпа после оплодотворения.

"Редактирующий комплекс состоит из молекулы белка Cas9, который делает разрез в ДНК, и направляющей молекулы РНК. В результате получается необходимый результат", - рассказала старший научный сотрудник отдела молекулярной генетики ВНИРО Мария Рузина.

Мальки карпа с отредактированным геномом находятся под наблюдением в лабораторном корпусе. От опытной партии планируется получить потомство и лишь через два поколения вывести новую товарную линию.

"Научное открытие имеет хорошие перспективы. Рыба, которая ест мало, а растет быстро, будет, наверняка, востребована среди аквафермеров", - считает начальник отдела молекулярной генетики ВНИРО Николай Мюге.

Однако в ближайшие годы суперкарп пока останется в аквариумах научно-исследовательского института, так как использование организмов с измененным геномом для сельскохозяйственных целей в России запрещено.

Справка "РГ"

Ген, кодирующий миостатин, был обнаружен в 1997 году генетиками Александрой Макпэрроной и Си-Джин Лином.

Исследования на животных показывают, что блокирование действия миостатина приводит к значительному увеличению сухой мышечной массы с практически полным отсутствием жировой ткани.

В Японии, например, красные морские окуни Sebastes inermis с "отключенным" миостатином вырастают до 1,2 от естественного среднего размера при том же количестве корма.