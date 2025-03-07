Как женщины изобрели Wi-Fi, циркулярку и программирование

Талант не зависит от пола. Но от пола, к сожалению, часто зависит признание заслуг. До второй половины XX века мужчины относились к женщинам-учёным и женщинам-изобретателям с пренебрежением. Тем не менее, многие открытия и изобретения, которые кажутся совершенно «мужскими», на самом деле принадлежат женщинам. В Международный женский день Рамблер расскажет о всего о нескольких из множества открытий, совершённых женщинами наперекор стереотипам.

Сара Бэббит и дисковая пила

В 1779 году на востоке США в штате Массачусетс родилась Сара Бэббит. В юности девушка вступила в местную религиозную общину с довольно прогрессивными взглядами — там придерживались равенства полов без разделения работы на женскую и мужскую. Женщины работали и на ткацком станке, и на лесозаготовках. Та же судьба постигла Сару.

Чаще занимаясь ткацким делом, девушка также трудилась на местной лесопилке. Одной из самых сложных задач в то время была продольная распиловка дерева на доски. Двое мужчин с большой двухметровой пилой неторопливо, все в поту и опилках, медленно распускали тяжёлые бревна. Производительность лесопилки была невысокой, а цена каждой доски впечатляла.

Глядя на эти мучения, Сара заметила, что ручная пила работает только при движении в одном направлении, тогда как обратное движение делается вхолостую. Так у неё появилась идея сделать диск с зубьями, который пилил бы дерево постоянно, не требуя обратного хода. Когда диск по заказу Сары был готов, девушка приделала его к своему ткацкому станку и продемонстрировала общине, как её изобретение легко справляется с досками и даже брёвнами. Причём с помощью ткацкого станка диск раскручивался без особых усилий. Изобретение сразу же взяли в работу, и к 1813 году на лесопилке общины появилась первая циркулярная пила для пилки бревен.

Сейчас историки склоняются к версии, что Сара Бэббит всё же не первой придумала дисковую пилу — описание похожего механизма есть в английском патенте конца XVIII века, с которым Сара не могла быть знакома. Бэббит не просто сама пришла к этой идее, но и довела её до внедрения на производстве, после чего механические дисковые пилы начали появляться по всему миру.

Нетти Стивенс и X/Y-хромосомы

Когда наука пребывала в зачаточном состоянии, люди находили необъяснимым загадкам самые абсурдные объяснения. Например, что определяет пол будущего ребенка? Греческий философ Аристотель, живший в IV веке до нашей эры, считал, что пол ребенка зависит от температуры тела отца в момент зачатия. Была теория, что на пол влияет питание родителей — чем рацион скуднее и хуже, тем выше вероятность явить на свет мальчика.

Лишь в конце XIX века человечество смогло проникнуть в тайны генетики. В 1870-х годах были открыты хромосомы — структуры, передающие генную информацию от родителей к потомству.

В 1861 году в крохотном городке Кавендиш в США в семье плотника родилась Нетти Стивенс. Девушка преуспела в учёбе и после школы отправилась в университет, где одолела четырёхлетнюю программу всего за два года. Получив степень магистра в Стэнфордском университете, Нетти стала учительницей и параллельно в Бринморском колледже занималась исследованиями в области цитологии под руководством декана Томаса Моргана — этот человек ещё оставит пятна на имени Нетти Стивенс.

Всего через три года после получения степени магистра Нетти Стивенс защитила докторскую, представив результаты своих исследований хромосом. Стивенс работала с хромосомами мучного хрущака, и обнаружила у того прежде невиданную Y-хромосому. Ранее считалось, что есть лишь один тип X-хромосом. Изучая разные образцы жуков, учёная отметила, что Y-хромосома есть только в особях мужского пола. Тем самым она доказала, что пол потомства определяется комбинацией хромосом в половых клетках родителей. Так яйцеклетка всегда несёт только X-хромосому, а сперматозоид может иметь или X-, или Y-вариант. Сочетание двух X-хромосом даёт женский пол, а X и Y — мужской. Таким образом пол ребенка задаётся непосредственно в момент зачатия.

Руководитель научной группы Томас Морган явно испытывал зависть к открытию, совершённому женщиной. Научная карьера Нетти Стивенс была недолгой, женщина скончалась от рака в 1912 году. Некролог, написанный Томасом Морганом, был пропитан плохо скрываемым пренебрежением. В нём он называл работу Стивенс «мелкими деталями». Моргану до сих пор припоминают этот некролог, которым он пытался преуменьшить вклад Нетти Стивенс в науку из-за того, что она была женщиной и к тому же его подчинённой.

Хеди Ламарр и защищенная радиосвязь

Хеди Ламарр заслуженно считается одной из самых удивительных женщин XX века, сочетающей в себе таланты актрисы и изобретательницы.

Хедвиг Ева Мария Кислер родилась в 1914 году в Вене. Девушка росла решительной и целеустремлённой — в 16 лет она покинула родной дом и поступила в театральную школу, а вскоре начала сниматься в кино. В 1933 году Хедвиг Кислер снялась в фильме «Экстаз», который мгновенно принёс ей скандальную популярность и первого мужа — австрийского оружейного промышленника.

Вместе с мужем Хедвиг Кислер часто бывала на ужинах с крупными нацистскими партийными лидерами, вплоть до самого Гитлера. Девушка возненавидела нацизм и вскоре сбежала от мужа-тирана в США.

Там скандальную актрису взяла в оборот студия Metro Goldwyn Mayer, рекомендовавшая сменить сложное австрийское имя. Так Хедвиг Кислер стала Хеди Ламарр. Хеди очень раздражало, что режиссёры отводили ей исключительно роли роковых красоток, игнорируя её многогранную натуру.

С юности у девушки проявилась тяга к изобретательству. Уже в США она оборудовала в своём доме мастерскую, а на съёмки брала небольшой набор инструментов для работы над своими идеями. Известный американский изобретатель и авиатор Говард Хьюз, знакомый с Ламарр, называл её гением за быстрое и оригинальное решение технических задач.

Помимо светящегося ошейника для собак или шипучих растворимых таблеток, Хеди Ламар создала технологию защищённой связи, на основе которой построена практически вся современная радиосвязь. Во время Второй мировой войны Ламарр узнала о потоплении немцами транспортного корабля с гражданскими, на котором погибли десятки детей. Вместе со своим другом Джорджем Антейлом, композитором и изобретателем, Ламарр начала работать над усовершенствованием американского оружия, чтобы приблизить победу над Гитлером.

Торпеды того времени было нетрудно перехватить, заглушив или исказив сигнал. Ламарр и Антейл придумали и испытали систему смены радиоканала во время движения торпеды — передатчик и приёмник одновременно по заранее заданному принципу меняли каналы связи, делая перехват сигнала бесполезным. Но американская армия и слышать не хотела об изобретении Ламарр и Антейла, ведь за идеей стояли не именитые учёные или оружейники, а какая-то кинодива и музыкант.

Но уже в 1960-х принцип защищённой связи Ламарр стал основой для военной спутниковой связи Milstar, а ныне используется в стандартах CDMA, Bluetooth и Wi-Fi. Всю жизнь Хеди Ламарр была известна в первую очередь как актриса, и лишь в последние годы её оценили, как изобретателя. В 1997 году Ламарр и Джордж Антейл получили заслуженную премию за своё изобретение. Теперь Хеди Ламарр называют «матерью Wi-Fi», а её имя увековечено в Национальном зале славы изобретателей США.

Грейс Хоппер и первый компилятор

В наше время, представляя типичного программиста, люди наверняка подумают о молодом мужчине. Однако само по себе программирование в том виде, в котором оно существует до сих пор, придумала женщина по имени Грейс Хоппер.

Грейс родилась в 1906 год в Нью-Йорке в семье страхового агента и домохозяйки. Ещё девочкой Грейс проявляла огромный интерес к технике и механизмам. В 1924 году юная Хоппер поступила в первый в США колледж для женщин, а после него получила докторскую степень в Йельском университете.

С началом Второй мировой войны Грейс Хоппер захотела во что бы то ни стало помочь стране в борьбе с нацизмом. В армию девушку не взяли, но разумно определили в группу разработки первого американского программируемого компьютера Mark 1 при бюро артиллерийских вычислительных проектов. Компьютер использовался для вычисления траекторий ракет и расчёта таблиц стрельбы новых орудий.

Разработка была уникальна, пользоваться Mark 1 умели только её создатели. Поэтому после войны Хоппер поручили составить подробную документацию по работе с Mark 1. В результате Грейс написала книгу на 500 страниц, которая фактически стала первым в истории учебником программирования.

Но главное достижение было впереди. При работе с компьютером UNIVAC 1 Грейс стремилась упростить создание программ для машины — прежде для написания программ использовался машинный код, состоящий из непонятного набора цифр и букв. Хоппер придумала записать часто используемые математические подпрограммы и вызывать их короткими командами, состоящими из английских слов. Так Грейс Хоппер создала понятный язык программирования и компилятор, переводящий придуманный ею язык в машинный код для компьютера. Со временем разработка Грейс легла в основу первого универсального языка программирования COBOL. Программисты всего мира должны быть благодарны Грейс Хоппер за то, что она сделала программирование компьютеров простым и понятным.