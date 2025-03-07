В Долине Смерти обнаружили уникальное природное явление

В североамериканской Долине Смерти ученые обнаружили уникальное природное явление — «временное» огромное озеро, возникшее в результате штормов, не высыхает уже несколько месяцев. Об этом сообщает LiveScience.

Засушливая Долина Смерти является самой низкой точкой Северной Америки — пустыня располагается на 86 метров ниже уровня моря, из-за чего на этой территории нередко образуются водоемы. Утверждается, что подобные озера высыхают в течение нескольких недель, однако этот водоем стал исключением.

Он разросся до площади 10 на 5 километров, а его глубина достигает одного метра. По словам ученых, данное озеро стало самым устойчивым за всю историю наблюдений.

Ранее канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил оценил вероятность наступления конца света из-за изменения климата через 10 лет.