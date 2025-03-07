В России зафиксировали всплеск продаж iPhone в канун 8 Марта

В преддверии Международного женского дня (8 Марта) россияне проявили повышенный интерес к продукции Apple. Так, в первую неделю марта 2025 года продажи iPhone в России выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

© Газета.Ru

Зафиксированный скачок продаж iPhone вывел смартфоны Apple в лидеры потребительских предпочтений, в то время как в прошлом году бренд не входил в топ самых популярных гаджетов к 8 марта.

В целом продажи электроники в розничной сети МТС с 1 по 6 марта выросли на 25% в штучном выражении относительно аналогичного периода предыдущего месяца. Наибольший вклад в этот рост внесли смартфоны.

Помимо iPhone, популярностью пользовались и другие категории товаров. Например, продажи смарт-часов и фитнес-браслетов увеличились на 45%. Самой востребованной моделью стали часы Huawei Watch FIT 3. Беспроводные наушники также показали рост — на 35%. Лидером в данной категории стала модель Huawei Freebuds SE 2.

При этом средняя стоимость приобретаемой электроники выросла на 8% и составила 16 989 рублей. Самыми активными покупателями электроники в указанный период стали жители Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и Казани.