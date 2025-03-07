RuStore преодолел отметку в 100 млн установок

Отечественный магазин приложений RuStore от VK преодолел отметку в 100 млн установок на конец 2024 года. Это в три раза больше, чем было к концу 2023 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя RuStore.

Треть всех установок — это предустановки магазина на устройства до активации. Самостоятельно пользователи чаще всего скачивали сервис на устройства Xiaomi, Samsung, Google Pixel и BlackBerry.

Помимо мобильных телефонов, планшетов и компьютеров с прошлого года RuStore стало можно устанавливать на электронные книги, телевизоры, проекторы, Hi-Fi-аудиоплееры, игровые консоли, умные часы и кассовые терминалы.

В компании объясняют рост популярности магазина его адаптацией под различные мобильные операционные системы (ОС). Сейчас RuStore можно скачать на ОС Android, китайскую Harmony и российскую «Аврору». На рост числа пользователей также повлиял рост каталога приложений и игр. Число игровых приложений на RuStore за год выросло в 1,6 раза с 30 до 50 тыс.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года месячная аудитория RuStore достигла 50 млн пользователей старше 12 лет по всей России. Для сравнения: в декабре 2023-го показатель составлял 26 млн.