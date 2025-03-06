В способности Украины оперативно заместить Starlink усомнились

Украина не сможет оперативно заместить спутниковую связь и использование технологий Starlink в случае отключения сервиса американцами на ее территории. Такое мнение в беседе с Валентин Петухов, известный как Wylsacom.

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«Я думаю, что на данный момент нет [не сможет], потому что уже развернута большая сеть оборудования», — заявил блогер.

По его словам, подобные вещи не делаются одномоментно, и к развертыванию аналога Starlink необходимо долго готовиться. Блогер подчеркнул, что в случае если Илон Маск решит отключить доступ к системе спутников Starlink для Украины, то это станет большой проблемой для киевского режима.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink. По словам экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, спутниковую связь используют в украинской пехоте, разведке, расчетах беспилотников, а также штабы бригад и батальонов.