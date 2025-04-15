В чем разница между обычным страхом и фобией?

Многие люди боятся высоты, пауков, змей, тесных пространств — но в пределах разумного. Есть случаи, когда страх какой-либо ситуации перерастает в нездоровую панику — люди, страдающие от таких расстройств, получают диагноз «специфическая фобия». Портал livescience.com разобрался, что наука считает фобиями и как специалисты лечат их.

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Для того, чтобы подпадать под определение специфической фобии, страх должен быть постоянным. Он должен возникать каждый раз, когда человек сталкивается с нежелательным объектом или ситуацией, и активно мешать обычной жизни, хобби, отношениям или работе. Другими словами, фобия перешагивает грань между «дискомфортом» и «расстройством».

Психологи обычно делят фобии на пять обширных категорий. Животные — чаще всего люди боятся змей и пауков. Естественное окружение, от большой высоты до водоемов, непогоды или определенных черт местности. Кровь, травма и шприцы — боязнь операций и игл. Под ситуационными фобиями понимают страх попасть в те или иные обстоятельства, вроде лифтов и других тесных пространств, а в группу «прочих» входят те, что не вписываются в четыре предыдущих. Например, боязнь клоунов или костюмированных людей.

Иногда специфические фобии вырабатываются в результате пережитой психологической травмы или панической атаки, которая подсознательно ассоциируется с обстоятельствами и приводит к закреплению страха. Так, человек, перенесший паническую атаку за рулем, может начать бояться вождения из страха, что атака повторится и приведет к аварии.

Есть и случаи, когда фобии появляются без какой-либо явной причины. Во многих случаях такие страхи сфокусированы на боязни чего-то действительно опасного, вроде высоты, но страх человека непропорционально больше риска для здоровья. Тревожность, связанная со страхом, переоценивает и вероятность попасть в неприятную ситуацию, и тяжесть последствий, которые она может повлечь за собой.

Люди, страдающие одним тревожным расстройством, склонны к развитию и других, поэтому специфические фобии периодически возникают параллельно общим паническим расстройствам. А в некоторых случаях они могут накладываться друг на друга таким образом, что поставить человеку точный диагноз тяжело. Например, пациент может бояться вождения не из-за страха аварии, а из-за того, что другие водители могут осуждать его навыки. Таким образом, страх вождения истекает из социальной тревожности, а не специфической фобии.

К счастью, у фобий есть хорошо исследованное и очень эффективное лечение — экспозиционная терапия. Она постепенно принуждает человека к преодолению страха в контролируемом окружении. Так, человек, боящийся змей, может сначала посмотреть на кривую линию на бумаге, затем на мультяшный рисунок змеи, фотографию — и, наконец, к настоящему животному. Пациент никогда не бывает застигнут врасплох источником фобии и контролирует процедуру, решая, как далеко он хочет продвинуться. А психологи помогают, отслеживая тревожность человека в ходе процедуры: она должна держаться на уровне здорового дискомфорта, но не паники.