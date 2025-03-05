Microsoft закроет программу Publisher

Корпорация Microsoft прекратит поддержку офисного приложения Publisher в октябре.

© Unsplash

Об этом говорится в сообщении компании на сайте поддержки.

«Чтобы сосредоточиться на новых преимуществах, мы иногда удаляем функции и продукты», — заметили в корпорации.

Поэтому Microsoft закрывает программу для издателей Publisher и прекращает ее поддержку. В компании назвали точную дату закрытия Publisher — 1 октября 2025 года. Первая версия программы появилась в 1991 году.

В корпорации отметили, что программа будет признана устаревшей в начале октября - вместе с прекращением поддержки пакета программ Office LTSC 2021.

«Подписчики сервиса Microsoft 365 не смогут получить доступ к Publisher с этой даты», — заметили в Microsoft.

Специалисты фирмы призвали пользователей программы преобразовать файлы Publisher в другой формат — в PDF или файл текстового редактора Word.

«Многие распространенные сценарии Publisher, включая создание профессиональных фирменных шаблонов, печать конвертов и этикеток, а также создание настраиваемых календарей, визитных карточек и программ, уже доступны в других приложениях Microsoft 365», — заявили в корпорации.

По их словам, пользователи Publisher смогут найти необходимые функции в приложениях Word и Power Point.

В конце февраля стало известно, что популярный сервис голосовых и видеозвонков Skype прекратит работу в 2025 году.