Назначен первый коммерческий запуск Ariane 6

Первый коммерческий запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 назначен на 6 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Компания-разработчик Arianespace подтвердила дату запуска для ракеты, предназначенной для доставки полезных грузов на орбиту.

Назначен первый коммерческий запуск Ariane 6
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Время старта назначено на 13.24 по местному времени, что соответствует 19.24 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция предупреждала о рисках сотрудничества со SpaceX в ущерб интересам Европы. Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 провели с космодрома Куру во Французской Гвиане. Европа захотела самостоятельно отправлять людей в космос.

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