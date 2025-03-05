Назначен первый коммерческий запуск Ariane 6

Первый коммерческий запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 назначен на 6 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Компания-разработчик Arianespace подтвердила дату запуска для ракеты, предназначенной для доставки полезных грузов на орбиту.

Время старта назначено на 13.24 по местному времени, что соответствует 19.24 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция предупреждала о рисках сотрудничества со SpaceX в ущерб интересам Европы. Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 провели с космодрома Куру во Французской Гвиане. Европа захотела самостоятельно отправлять людей в космос.