Илон Маск рассказал о секс-роботах

Миллиардер Илон Маск считает, что трехметровые мохнатые секс-роботы с искусственным интеллектом появятся совсем скоро. Об этом пишет издание New York Times.

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Маск рассказал о своих взглядах на будущее секс-роботов в интервью подкастеру Джо Рогану. Когда у него спросили, долго ли придется ждать их появления, он ответил: «Вряд ли долго. Вероятно, меньше пяти лет».

Рогану такой ответ показался слишком смелым.

«В самом деле? — не поверил он. — А они будут теплыми?»

Маск заверил, что Рогану будет доступно все, что ему захочется. После этого они перешли к обсуждению секса с антропоморфными животными и инопланетянами из фильма «Аватар».

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск смертельно обиделся на Билла Гейтса. Это произошло из-за ставок на бирже основателя Microsoft.