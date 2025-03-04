Самый крупный в мире айсберг сел на мель

В Атлантике сел на мель самый крупный в мире айсберг A23a. Об этом сообщает Британская антарктическая служба.

Как рассказали в службе, айсберг сел на мель у острова Южная Георгия. Ожидается, что из-за возникшей нагрузки айсберг расколется, после чего он может потерять свой статус самого крупного. В данный момент А23а весит почти триллион тонн, а по своей площади почти вдвое превосходит Лондон. При этом, он также является самым старым айсбергом в мире — он откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, после чего 30 лет оставался в море Уэдделла.

Самый большой в мире айсберг может столкнуться с британским островом

«Сейчас он на мели. С еще большей вероятностью он разломится из-за возросших нагрузок, но это почти невозможно предсказать. Большие айсберги раньше продвигались далеко на север, <...> но все они непременно разламываются и быстро тают впоследствии», — рассказал океанолог Эндрю Мейерс.

Как добавил ученый, влияние этого айсберга на экосистему будет крайне интересным для исследователей — столкновение А23а со дном уже привело к тому, что со дна поднялась масса питательных существ. Это резко поднимет доступность пищи для пингвинов и тюленей в регионе.