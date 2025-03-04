SpaceX потеряла первую ступень Falcon 9

Компания SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon 9 после очередного запуска спутниковой системы Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Инцидент произошел 2 марта. Согласно трансляции посадки ступени, организованной компанией, ускоритель с номером B1086 успешно сел на морскую платформу Just Read the Instructions примерно через 8 минут и 15 секунд после старта.

Тем не менее в своем заявлении 3 марта SpaceX сообщила, что первая ступень носителя была утеряна.

«После успешной посадки нештатный пожар в задней части ракеты повредил одну из посадочных опор ускорителя, что привело к его опрокидыванию», — рассказали в компании.

Там добавили, что используют полученный опыт в совершенствовании надежности Falcon 9.

В феврале издание Spaceflight Now заметило, что американская компания SpaceX успела запустить на низкую околоземную орбиту более 8000 спутников системы Starlink.