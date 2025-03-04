В ЕС заявили о разработке альтернативы Starlink

Евросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, однако она заработает только к 2030 году.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Томас Ренье, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли ЕС заменить Украине Starlink в случае необходимости.