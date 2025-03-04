Honor вложит миллиарды долларов в изучение ИИ

Китайская корпорация Honor пообещала вложить миллиарды в изучение искусственного интеллекта (ИИ) и его интеграцию в свои смартфоны. На это обратило внимание издание PCMag.

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На выставке MWC 20205 генеральный директор Honor Джеймс Ли заметил, что его компания серьезно настроена выпускать телефоны с поддержкой ИИ. Ли заявил, что Honor инвестирует 10 миллиардов долларов в сегмент ИИ в течение ближайших пяти лет.

«Я призываю всех нас объединиться для решения множества проблем и использования возможностей технологии ИИ», — отметил руководитель IT-гиганта.

По его словам, в корпорации намерены создать устройство, которое можно будет называть первым «интеллектуальным смартфоном». Также он призвал производителей гаджетов взаимодействовать в области изучения искусственного интеллекта.

Журналисты PCMag отметили, что предложение Джеймса Ли поддержали руководители Google Cloud, Qualcomm, Vodafone и других компаний.

Также в Honor пообещали, что существующие смартфоны бренда получат инструменты ИИ в ближайшие недели. Так, в начале марта пользователи фирменных устройств получат доступ к сервису AI Upscale, созданного для улучшения качества фотографий.

Ранее китайская корпорация Infinix показала прототип смартфона, использующего солнечную энергию для зарядки. От энергии Солнца девайс может заряжаться с мощностью до 2 ватт.