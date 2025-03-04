Чем отличаются камеры Samsung Galaxy A56 и A55

В одном из выпусков на YouTube-канале Techno Arena продемонстрировали, как снимают фото и видео смартфоны Samsung Galaxy A55 и А56.

© Ferra.ru

Обычные дневные снимки получаются на А55 и А56 схожими по качеству. При этом если в кадре находятся люди, то А56 выдаёт немного более яркие фото. Но если на изображении много белых областей, то ярче фотография получается уже на А55.

При сравнении фото, сделанных на ультраширик, видно, что качество хуже у А55. Однако людей снимает днём он лучше, чем А56.

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

Также разница в детализации есть при использовании 2-кратного зума. А56 выдаёт более чёткие и реалистичные снимки, чем А55.

Что касается селфи-камер, то фото на А56 выглядит заметно лучше, даже днём. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше.

Видео по качеству и стабилизации записывают оба смартфона примерно одинаково. Картинка на А55 получается более светлая, а на А56 — потемнее и с лучшим динамическим диапазоном.

Вывод

В целом у Galaxy A56 есть улучшения с точки зрения камер. Особенно это касается фронтального объектива. Но разница между ним и А55 не такая уж существенная.