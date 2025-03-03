СМИ: древние европейцы были неграми

Европейские ученые на протяжении сотен лет полагали, что их дальние предки были светлокожими, светловолосыми. Недавнее исследование показало, что европейцы, в том числе и жители северной Европы, окончательно «осветлились» 1700 лет назад, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на BioRxiv.

Массовая миграция племен из Африки началась 80 тыс. лет назад и продолжалась порядка 40 тыс. лет.

«Логично предположить: первые Homo sapiens — люди современного вида и наши непосредственные предки, добравшиеся до Европы, были, скорее всего неграми», — заметили исследователи из Университета Ферара (University of Ferrara in Italy).

Ученые пояснили, что изначально темная кожа ранних европейцев, по мере смены поколений, стала светлеть. Люди постепенно адаптировались к новым условиям – меньшей, по сравнению с Черным континентом, интенсивности ультрафиолетового излучения.

Более светлая кожа пропускала его больше, чем темная, тем самым помогала организму вырабатывать витамин D, который имеет решающее значение для поддержания крепких костей и мышц.

Специалисты проанализировали генетический материал, извлеченный из останков 348 европейцев, которые жили в период от 45 000 до 1700 лет назад.

Исследование показало, что 13000 лет назад предки русских, шведов и всех остальных народов были темнокожими — все поголовно. К «железному веку» (примерно 3000-1700 лет назад) количество обладателей светлой и темной кожи сравнялось — особенно в Северной и Центральной Европе.

Данные итальянцев подтвердили британские ученые из Музея естественной истории и лондонского Университетского колледжа. Они выделили и проанализировали ДНК из костей так называемого «Чаддарского человека». Анализ показал, что кожа у предка была темно коричневая, волосы черные и вьющиеся, глаза — голубые.

Исследователи из Университета Осло выяснили, что 10 тысяч лет назад шоколадными были не только британцы, но и все «материковые» европейцы. Вместе с тем, отметили, они, норвежцы «посветлели» раньше других народов — примерно 6 тыс. лет назад.