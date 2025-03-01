Голосовой помощник Amazon Alexa получил ИИ

Amazon представила Alexa+, нового голосового помощника с искусственным интеллектом, который работает с более чем 600 миллионами устройств Alexa. Он может вести естественные разговоры и самостоятельно выполнять такие задачи, как управление устройствами умного дома, воспроизведение музыки, заказ продуктов и даже бронирование столиков.

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Alexa+ также может искать услуги в Интернете и договариваться о встрече без участия пользователя. Она учится на примере прошлых покупок и позволяет пользователям добавлять такие детали, как диетические предпочтения.

Сервис доступен на устройствах Echo, в мобильном приложении и на сайте Alexa.com, причем разговоры между устройствами передаются без проблем. Пользователи могут загружать документы, электронные письма и фотографии, чтобы Alexa+ их обобщила.

Стоимость Alexa+ составляет 19,99 доллара в месяц, но для участников программы Prime она бесплатна.