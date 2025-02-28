Ученые воссоздали облик Моцарта
Международная группа ученых воссоздала внешний облик композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом сообщает Daily Mail.
Для реконструкции внешности композитора использовался череп, который мог принадлежать Моцарту. Как рассказал эксперт в области судебно-медицинской реконструкции лица Цицерон Мораес, ему случайно удалось найти череп, который приписывают Моцарту, во время работы над другим проектом. При этом, череп был найден в хорошем состоянии, что и позволило реконструировать внешность музыканта.
«Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности», — рассказал Мораес.
Отмечается, что настоящая внешность Моцарта до сих пор оставалась неизвестна — большая часть сохранившихся портретов композитора была написана спустя годы после его смерти. При этом, те портреты, которые все-таки были созданы при жизни Моцарта, имеют в себе существенные отличия.
Как рассказал Мораес, работу над восстановлением внешности Моцарта вела международная группа ученых. Сначала исследователи виртуально реконструировали сам череп, после чего перешли к формированию лица. Для этого они использовали различные техники, маркеры толщины мягких тканей, и даже данные измерений сотен взрослых европейцев.
«Мы также использовали технику анатомической деформации, чтобы подогнать голову виртуального донора под параметры черепа Моцарта. Это позволило создать совместимое лицо», — добавил Мораес.