Ученые воссоздали облик Моцарта

Международная группа ученых воссоздала внешний облик композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом сообщает Daily Mail.

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Для реконструкции внешности композитора использовался череп, который мог принадлежать Моцарту. Как рассказал эксперт в области судебно-медицинской реконструкции лица Цицерон Мораес, ему случайно удалось найти череп, который приписывают Моцарту, во время работы над другим проектом. При этом, череп был найден в хорошем состоянии, что и позволило реконструировать внешность музыканта.

«Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности», — рассказал Мораес.

Отмечается, что настоящая внешность Моцарта до сих пор оставалась неизвестна — большая часть сохранившихся портретов композитора была написана спустя годы после его смерти. При этом, те портреты, которые все-таки были созданы при жизни Моцарта, имеют в себе существенные отличия.

Как рассказал Мораес, работу над восстановлением внешности Моцарта вела международная группа ученых. Сначала исследователи виртуально реконструировали сам череп, после чего перешли к формированию лица. Для этого они использовали различные техники, маркеры толщины мягких тканей, и даже данные измерений сотен взрослых европейцев.