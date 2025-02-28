Ученые реконструировали облик Моцарта по его черепу

Ученым удалось восстановить облик композитора Вольфганга Амадея Моцарта по его черепу. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как отмечает издание, внешний вид композитора долгое время был неизвестен. Большинство сохранившихся портретов были созданы спустя годы после его жизни, а немногие изображения, сделанные при его жизни, различаются. Некоторые изображали Моцарта в детстве, другие – фрагментарно. Однако теперь ученые при помощи современных технологий смогли реконструировать его лицо на основе черепа, который, по предварительным данным, принадлежит композитору.

По словам эксперта в области судебно-медицинской реконструкции лица Цицерона Мораеса, он случайно нашел череп, приписываемый Моцарту, в ходе работ над другим проектом.

"Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности", – рассказал он.

Международная группа исследователей начала свои работы с виртуального восстановления черепа, после чего использовала различные техники для формирования полной реконструкции лица. В рамках этого они применяли маркеры толщины мягких тканей и данные измерений сотен взрослых европейцев, благодаря чему определили форму носа, губ, ушей и других черт лица Моцарта.

"Мы также использовали технику анатомической деформации, чтобы подогнать голову виртуального донора под параметры черепа Моцарта. Это позволило создать совместимое лицо", – указал Мораес.

Между тем ранее неизвестное музыкальное произведение Моцарта было найдено в одной из библиотек Лейпцига на востоке Германии. Речь идет о пьесе "Serenate ex C" из собрания Карла Фердинанда Беккера. Найденная рукопись представляет собой копию, сделанную примерно в 1780 году, а сама композиция была создана в середине – конце 1760-х годов, когда Моцарт был еще совсем юным композитором.