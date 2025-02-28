Названы лучшие смартфоны февраля

Редакция портала 4PDA составила подборку лучших смартфонов, которые были представлены в феврале 2025 года.

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Открывает список бюджетный iPhone 16e, получивший современный дизайн, компактный OLED-дисплей, сканер Face ID, одну тыльную камеру с разрешением 48 Мп, чип Apple A18, 8 ГБ оперативной памяти и поддержку ИИ-системы Apple Intelligence. По заявлениям Apple, новинка способна проработать до 26 часов в режиме воспроизведения видео. При этом к недостаткам устройства приписывают отсутствие поддержки магнитной беспроводной зарядки и аксессуаров MagSafe.

За ним следует игровой Asus ROG Phone 9 FE, предлагающий плавный AMOLED-экран с частотой до 185 Гц, мини-дисплей сзади, камеру на 50 Мп, поддержку беспроводной зарядки, защиту от воды по стандарту IP68, разъем для наушников, встроенные кнопки-триггеры, сразу два разъема USB Type-C, прошлогодний чип Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор на 5500 мАч.

На третьем месте разместили Asus Zenfone 12 Ultra — флагманский смартфон, оснащенный экраном с частотой до 144 Гц, камерой на 50 Мп с шестиосевой стабилизацией, телеобъективом с трехкратным оптическим зумом, беспроводной зарядкой, корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, разъемом для наушников, eSIM и мощным чипсетом Snapdragon 8 Elite.

В топ также вошли бюджетный Realme GT 7 Pro Racing Edition с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, Realme Neo7 SE с батареей на 7000 мАч, складной Oppo Find N5 с корпусом толщиной всего 4,21 мм и фотофлагман Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica.