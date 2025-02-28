OpenAI представила GPT-4.5

Компания-разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI выпустила раннюю версию обновления языковой модели GPT-4.5, которая будет лучше распознавать паттерны и устанавливать связи, пишет Axios.

GPT-4.5 должна «меньше галлюцинировать» и лучше следовать инструкциям, а также обеспечивать более «естественное» взаимодействие. Версия не поддерживает голосовой режим и видео. Она доступна для подписчиков ChatGPT Pro, а позднее станет доступна для других платных подписчиков, пишет Axios.

Отмечается, что это «очень большая и требовательная к вычислениям модель». В связи с этим она «дороже GPT-4o и не является ее заменой».

OpenAI пояснила, что дает доступ к GPT-4.5, чтобы «лучше понять сильные стороны и ограничения» обновления, компания «все еще изучает его возможности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году алгоритм по обработке естественного языка – модель GPT-4 – была интегрирована в чат-бот ChatGPT. В мае OpenAI представила GPT-4o.